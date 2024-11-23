Украина в ближайшее время может представить новые баллистические ракеты, пишут СМИ
WSJ: Киев разрабатывает «более чем одну» баллистическую ракету
Киевский режим сейчас трудится над производством «более чем одной» баллистической ракеты. Достижениями отечественного оборонного производства похвасталась заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр в интервью The Wall Street Journal.
Издание отмечает, что киевские власти недавно рассказали о готовности использовать новое оружие против России уже в скором времени. Как обычно, Украина столкнулась с финансовой проблемой. В ходе производства ракет они поняли, что денег на программу не хватает, а значит снижается эффективность.
Эксперт по военной авиации Дуглас Барри пояснил, что изготовление такого вооружения дело не дешёвое, так как следует использовать качественные материалы, выдерживающие высокие температуры.
Тем временем украинским пограничникам командование выдало американские гаубицы M101, которые начали производить в 1941 году. Разрабатывать допотопную пушку начали более ста лет назад, ещё при жизни поэта Сергея Есенина.
Life.ru / Kandinsky