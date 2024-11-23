Киевский режим сейчас трудится над производством «более чем одной» баллистической ракеты. Достижениями отечественного оборонного производства похвасталась заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр в интервью The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что киевские власти недавно рассказали о готовности использовать новое оружие против России уже в скором времени. Как обычно, Украина столкнулась с финансовой проблемой. В ходе производства ракет они поняли, что денег на программу не хватает, а значит снижается эффективность.

Эксперт по военной авиации Дуглас Барри пояснил, что изготовление такого вооружения дело не дешёвое, так как следует использовать качественные материалы, выдерживающие высокие температуры.