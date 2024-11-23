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22 ноября, 21:25

Гаубицы из прошлого: Украина вооружила пограничников техникой времён Второй мировой

РГ: Погранслужба Украины получила от Литвы американские гаубицы M101

Гаубица M101. Обложка © Wikipedia / Hunini

Гаубица M101. Обложка © Wikipedia / Hunini

Военнослужащие пограничной службы Украины получили на вооружение американские гаубицы M101, которые начали производить в 1941 году. Об этом сообщает «Российская газета», ссылаясь на опубликованные ведомством фотографии артиллерийских установок.

Отмечается, что устаревшие орудия Украине передала Литва. Гаубицы M101 имеют калибр 105 миллиметров, их максимальная дальность стрельбы составляет 11,2 километра, а скорострельность — 4–5 выстрелов в минуту.

Разработка этой артиллерийской системы началась ещё в 1919 году, а на вооружение её приняли в 1941-м. Орудие активно использовали во Второй мировой войне и позже — во Вьетнаме.

Западные системы вооружений ВСУ теряют актуальность, пишут СМИ
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Тем временем стало известно, что ФРГ с декабря начнёт поставлять на Украину ударные БПЛА Helsing с ИИ. Это решение уже вызвало критику среди противников использования роботов в военных действиях.

Анатолий Цейко
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