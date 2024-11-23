Гаубицы из прошлого: Украина вооружила пограничников техникой времён Второй мировой

Военнослужащие пограничной службы Украины получили на вооружение американские гаубицы M101, которые начали производить в 1941 году. Об этом сообщает «Российская газета», ссылаясь на опубликованные ведомством фотографии артиллерийских установок.

Отмечается, что устаревшие орудия Украине передала Литва. Гаубицы M101 имеют калибр 105 миллиметров, их максимальная дальность стрельбы составляет 11,2 километра, а скорострельность — 4–5 выстрелов в минуту.

Разработка этой артиллерийской системы началась ещё в 1919 году, а на вооружение её приняли в 1941-м. Орудие активно использовали во Второй мировой войне и позже — во Вьетнаме.