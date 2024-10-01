Практически устарели: Западные системы вооружений ВСУ теряют актуальность, пишут СМИ

Западные системы вооружения, поставляемые ВСУ, быстро теряют свою актуальность на фоне стремительно развивающихся военных технологий, появившихся в ходе конфликта в Украине. Об этом сообщает журнал Atlantic.

«Скорость инноваций на поле боя сделала некоторые долгожданные западные системы вооружения практически устаревшими к моменту их поставки», — отмечается в материале.

Как отмечают эксперты, любые новые разработки ВСУ сталкиваются с немедленным сопротивлением со стороны России, а новые разработки появляются такими темпами, что обгоняют отстающую оборонную промышленность США и НАТО. Примером служат ракетные установки HIMARS, эффективность которых продолжает значительно снижаться на фронте.