Практически устарели: Западные системы вооружений ВСУ теряют актуальность, пишут СМИ
The Atlantic: Западное вооружение ВСУ не поспевает за новыми тенденциями
Западные системы вооружения, поставляемые ВСУ, быстро теряют свою актуальность на фоне стремительно развивающихся военных технологий, появившихся в ходе конфликта в Украине. Об этом сообщает журнал Atlantic.
«Скорость инноваций на поле боя сделала некоторые долгожданные западные системы вооружения практически устаревшими к моменту их поставки», — отмечается в материале.
Как отмечают эксперты, любые новые разработки ВСУ сталкиваются с немедленным сопротивлением со стороны России, а новые разработки появляются такими темпами, что обгоняют отстающую оборонную промышленность США и НАТО. Примером служат ракетные установки HIMARS, эффективность которых продолжает значительно снижаться на фронте.
Ранее президент Сербии Александар Вучич сообщил, что Западу становится всё сложнее заниматься финансированием Киева. Политик отметил, что инициатива в украинском конфликте находится у России.
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