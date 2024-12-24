The Economist: Украина разрабатывает ракету Trembita, способную достичь Москвы

Украинские оружейники занялись возрождением ракетной промышленности на фоне возможных проблем с западной поддержкой в будущем. Одной из последних разработок стала ракета Trembita, которая после доработок якобы сможет долететь до Москвы. Об этом со ссылкой на конструкторов сообщает The Economist.

По словам создателей, разработка оснащена импульсным реактивным двигателем стоимостью всего 200 долларов, который является модификацией силовой установки немецкой ракеты «Фау-1» времён Второй мировой войны. Ракета имеет прямоугольный корпус и систему наведения.

В базовой комплектации Trembita может развивать скорость до 400 км/ч и имеет дальность полёта 200 километров. Однако уже ведётся работа над улучшенной моделью, способной долететь до Москвы. Серийное производство разработки начнётся после проведения финальных испытаний.