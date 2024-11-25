ВСУ смирились с переходом своего «самого большого запаса авиабомб‎» к России и создают свои КАБ

Украина активно занимается разработкой собственных корректируемых авиационных боеприпасов (КАБ). Об этом заявил начальник Генерального штаба ВСУ Анатолий Баргилевич в эфире национального телемарафона.

«Мы работаем над этим тоже. Активно работаем. Я думаю, мы добьемся соответствующего успеха и это будет презентовано тоже», — поделился чаяниями глава украинского Генштаба.

Генерал подчеркнул, что Украина стремится разработать свои авиационные боеприпасы в связи с нехваткой имеющихся запасов. Глава Генштаба заметил, что «самый большой запас авиационных бомб», который достался в наследство от Советского Союза, находится на территории России.