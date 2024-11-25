ВСУ смирились с переходом своего «самого большого запаса авиабомб» к России и создают свои КАБ
Глава Генштаба ВСУ Баргилевич: Украина активно разрабатывает собственные КАБ
Украина активно занимается разработкой собственных корректируемых авиационных боеприпасов (КАБ). Об этом заявил начальник Генерального штаба ВСУ Анатолий Баргилевич в эфире национального телемарафона.
«Мы работаем над этим тоже. Активно работаем. Я думаю, мы добьемся соответствующего успеха и это будет презентовано тоже», — поделился чаяниями глава украинского Генштаба.
Генерал подчеркнул, что Украина стремится разработать свои авиационные боеприпасы в связи с нехваткой имеющихся запасов. Глава Генштаба заметил, что «самый большой запас авиационных бомб», который достался в наследство от Советского Союза, находится на территории России.
Напомним, что украинская армия несёт крупные потерли на фронте. Но, как оказалось, провалы происходят вовсе не из-за самих ВСУ, а из-за Запада. По словам главы киевского режима, основной причиной плохо положения бойцов является неукомплектованность подразделений. В этом же тоже виноват Запад, потому что он с недостаточной скоростью отправляет свои поставки военной помощи.
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