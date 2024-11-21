«Нейтральная» Швейцария незаконно экспортировала боеприпасы на Украину через Польшу

В июле 2023 года более 640 тысяч боеприпасов швейцарского производства были поставлены на Украину через Польшу, что нарушает нейтралитет Швейцарии. Согласно сообщениям SRF и агентства Keystone-ATS, материалы были экспортированы компанией Swiss P Defense, расположенной в Туне.

Швейцарский Государственный секретариат экономики (SECO) подтвердил факт поставок, несмотря на запрет на реэкспорт оружия в зоны военных конфликтов. Боеприпасы были отправлены из Польши на Украину 14 июля 2023 года. SECO уточнил, что Swiss P Defense не знала о дальнейшем пересечении границы, полагаясь, что продукция останется на территории Польши.

Компания получила разрешение на поставки, однако в контракте был прописан запрет на перепродажу товаров за пределами Польши. В ответ на нарушение SECO приостановил разрешение на поставки в Польшу до дальнейших уведомлений.