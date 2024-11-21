«Нейтральная» Швейцария незаконно экспортировала боеприпасы на Украину через Польшу
SRF: Швейцария нарушила нейтралитет поставкой 640 тыс. боеприпасов на Украину
В июле 2023 года более 640 тысяч боеприпасов швейцарского производства были поставлены на Украину через Польшу, что нарушает нейтралитет Швейцарии. Согласно сообщениям SRF и агентства Keystone-ATS, материалы были экспортированы компанией Swiss P Defense, расположенной в Туне.
Швейцарский Государственный секретариат экономики (SECO) подтвердил факт поставок, несмотря на запрет на реэкспорт оружия в зоны военных конфликтов. Боеприпасы были отправлены из Польши на Украину 14 июля 2023 года. SECO уточнил, что Swiss P Defense не знала о дальнейшем пересечении границы, полагаясь, что продукция останется на территории Польши.
Компания получила разрешение на поставки, однако в контракте был прописан запрет на перепродажу товаров за пределами Польши. В ответ на нарушение SECO приостановил разрешение на поставки в Польшу до дальнейших уведомлений.
Ранее Путин заявил, что применение ВСУ дальнобойных западных ракет против России не может повлиять на ход специальной военной операции (СВО). Президент добавил, что российская ПВО успешно отразила удары ВСУ западными дальнобойными ракетами ATACMS (США) и Storm Shadow (Великобритания) по Брянской и Курской областям.
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