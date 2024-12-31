Владимир Зеленский может смело уйти в отставку вместе с президентом США Джо Байденом, который презентовал Украине «новогодний подарок». Об этом заявил обвиняемый в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Последние кровавые миллиарды брошены в топку, Зеленский теперь с чистой совестью может уходить. Пересидел уже все возможные деньги», — написал нардеп.

По словам Дубинского, «старик Байден» решил выделить помощь Киеву чтобы в последний раз удовлетворить всех американских и украинских лоббистов, «выбивавших деньги на эту войну».