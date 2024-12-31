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31 декабря, 07:28

В Раде призвали Зеленского уйти в отставку после «последнего кровавого» подарка Байдена

Нардеп Дубинский: Зеленский может уходить в отставку вслед за Байденом

Владимир Зеленский. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский может смело уйти в отставку вместе с президентом США Джо Байденом, который презентовал Украине «новогодний подарок». Об этом заявил обвиняемый в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Последние кровавые миллиарды брошены в топку, Зеленский теперь с чистой совестью может уходить. Пересидел уже все возможные деньги»,написал нардеп.

По словам Дубинского, «старик Байден» решил выделить помощь Киеву чтобы в последний раз удовлетворить всех американских и украинских лоббистов, «выбивавших деньги на эту войну».

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Напомним, что ранее президент США Джо Байден решил сделать новогодний подарок украинскому народу. Перед своей отставкой он выделил Киеву почти $2,5 миллиарда. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. О своём решении, кстати, Байден объявил «с гордость».

Наталья Афонина
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