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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
1 января, 15:34

Минобороны: Система ПВО России сбила два украинских дрона в Белгородской области

В небе над Белгородской областью российские военные уничтожили два украинских беспилотника, заявили в Минобороны России. Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.

«В период с 15.00 до 15.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», — говорится в тексте.

ПВО сбила пять украинских дронов над двумя регионами
ПВО сбила пять украинских дронов над двумя регионами

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила два украинских беспилотника самолётного типа. Пострадавших и разрушений нет.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Татьяна Миссуми
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