Минобороны: Система ПВО России сбила два украинских дрона в Белгородской области
В небе над Белгородской областью российские военные уничтожили два украинских беспилотника, заявили в Минобороны России. Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.
«В период с 15.00 до 15.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», — говорится в тексте.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила два украинских беспилотника самолётного типа. Пострадавших и разрушений нет.
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ТАСС / Алексей Коновалов