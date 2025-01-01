Минобороны: Система ПВО России сбила два украинских дрона в Белгородской области

В небе над Белгородской областью российские военные уничтожили два украинских беспилотника, заявили в Минобороны России. Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.

«В период с 15.00 до 15.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», — говорится в тексте.