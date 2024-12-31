ПВО сбила пять украинских дронов над двумя регионами
Силы ПВО сбили 4 дрона ВСУ над Ростовской областью и 1 — над Астраханской
Пять украинских беспилотников сбили средства противовоздушной обороны России над Астраханской и Ростовскими областями. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«31 декабря текущего года в период с 11:30 до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов», — проинформировали в оборонном ведомстве.
Там уточнили, что четыре беспилотника были сбиты над территорией Ростовской области и один — над Астраханской.
Напомним, ранее сообщалось, что украинские БПЛА атаковали Новошахтинск в Ростовской области. Предварительно, в результате атаки ВСУ никто не пострадал, разрушений на земле нет
ТАСС / Николай Гынгазов