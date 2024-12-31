Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 декабря, 13:27

ПВО сбила пять украинских дронов над двумя регионами

Силы ПВО сбили 4 дрона ВСУ над Ростовской областью и 1 — над Астраханской

Пять украинских беспилотников сбили средства противовоздушной обороны России над Астраханской и Ростовскими областями. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«31 декабря текущего года в период с 11:30 до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Там уточнили, что четыре беспилотника были сбиты над территорией Ростовской области и один — над Астраханской.

Российские ПВО за сутки уничтожили 103 украинских БПЛА, 68 из них вне зоны СВО
Российские ПВО за сутки уничтожили 103 украинских БПЛА, 68 из них вне зоны СВО

Напомним, ранее сообщалось, что украинские БПЛА атаковали Новошахтинск в Ростовской области. Предварительно, в результате атаки ВСУ никто не пострадал, разрушений на земле нет

Обложка ©

ТАСС / Николай Гынгазов

Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Ростовская область
  • Астраханская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar