ПВО сбила пять украинских дронов над двумя регионами

Пять украинских беспилотников сбили средства противовоздушной обороны России над Астраханской и Ростовскими областями. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«31 декабря текущего года в период с 11:30 до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Там уточнили, что четыре беспилотника были сбиты над территорией Ростовской области и один — над Астраханской.