Российские ПВО за сутки уничтожили 103 украинских БПЛА, 68 из них вне зоны СВО
За сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) смогли уничтожить 103 БПЛА ВСУ. Из них 68 дронов было перехвачено все зоны проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами ПВО сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 103 БПЛА самолётного типа, из них 68 вне зоны проведения СВО», — заявили в ведомстве.
За всё время боевых действий противник потерял 650 самолётов, 283 вертолёта, 38 981 беспилотный летательный аппарат, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 120 танков и других боевых бронированных машин. Также ВС РФ уничтожили 29 667 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее сообщалось, что в Севастополе было сбито четыре воздушных цели. Также ВС РФ у берега Чёрного моря смогли разбить два безэкипажных катера ВСУ. На данным момент в городе в усиленном режиме работают все экстренные службы.
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