За сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) смогли уничтожить 103 БПЛА ВСУ. Из них 68 дронов было перехвачено все зоны проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами ПВО сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 103 БПЛА самолётного типа, из них 68 вне зоны проведения СВО», — заявили в ведомстве.

За всё время боевых действий противник потерял 650 самолётов, 283 вертолёта, 38 981 беспилотный летательный аппарат, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 120 танков и других боевых бронированных машин. Также ВС РФ уничтожили 29 667 единиц специальной военной автомобильной техники.