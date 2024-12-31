У берегов Севастополя сбили 4 воздушные цели и 2 безэкипажных катера ВСУ
Четыре воздушных цели уничтожены над Чёрным морем, а у берега – два безэкипажных катера ВСУ. Об этом отчитался губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём телеграм-канале.
«По предварительной информации, сбито четыре воздушные цели над морем и два БЭК вблизи берега», — рассказал Развожаев, уточнив, что все городские службы переведены в усиленный режим работы.
Напомним, ВСУ в ночь на 31 декабря запустили в направлении России 68 беспилотников. Дежурные силы ПВО пресекли террористические атаки, уничтожив все украинские БПЛА над восемью регионами страны. А на нефтебазе под Смоленском из-за падения дрона разлились и загорелись ГСМ. Также ВСУ пытались атаковать военный полигон в Северной Осетии, аэропорт Владикавказа всё ещё закрыт.
Минобороны РФ