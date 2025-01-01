ПВО России отразила атаку двух дронов ВСУ в Брянской области

В Брянской области российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила два украинских беспилотника, пострадавших нет. Об этом рассказал в телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз. Сначала чиновник сообщил об одном сбитом дроне, а примерно через час о втором.