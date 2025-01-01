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Регион
1 января, 07:08

ПВО России отразила атаку двух дронов ВСУ в Брянской области

Богомаз сообщил о двух уничтоженных беспилотниках ВСУ в Брянской области

В Брянской области российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила два украинских беспилотника, пострадавших нет. Об этом рассказал в телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз. Сначала чиновник сообщил об одном сбитом дроне, а примерно через час о втором.

«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен ещё один БПЛА самолётного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — говорится в тексте.

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Напомним, Вооружённые силы Украины ранним утром 31 декабря также предприняли неудачную попытку атаковать Брянскую область с применением целого роя беспилотников. Системы противовоздушной обороны МО РФ уничтожили над регионом 19 БПЛА самолётного типа.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Татьяна Миссуми
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