Восемь безэкипажных катеров ВСУ уничтожено в Чёрном море
Восемь безэкипажных катеров ВСУ уничтожили силы Черноморского флота за сутки
За сутки Черноморский флот уничтожил восемь безэкипажных украинских катеров, передаёт Минобороны России. О других подробностях произошедшего в ведомстве не сообщали.
«Силами Черноморского флота уничтожено восемь безэкипажных катеров», — заявили в Минобороны России.
Ранее с кораблей Черноморского флота был нанесён массированный удар по Украине с привлечением дальних стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и пуском ракет «Калибр». До этого Черноморский флот не позволил морским дронам ВСУ атаковать инфраструктуру Крыма.
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