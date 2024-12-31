Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 декабря, 09:11

Восемь безэкипажных катеров ВСУ уничтожено в Чёрном море

Восемь безэкипажных катеров ВСУ уничтожили силы Черноморского флота за сутки

За сутки Черноморский флот уничтожил восемь безэкипажных украинских катеров, передаёт Минобороны России. О других подробностях произошедшего в ведомстве не сообщали.

«Силами Черноморского флота уничтожено восемь безэкипажных катеров», — заявили в Минобороны России.

Ранее с кораблей Черноморского флота был нанесён массированный удар по Украине с привлечением дальних стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и пуском ракет «‎Калибр». До этого Черноморский флот не позволил морским дронам ВСУ атаковать инфраструктуру Крыма.

Названы новые сроки сдачи флоту атомной подлодки «Архангельск»
Названы новые сроки сдачи флоту атомной подлодки «Архангельск»
Обложка ©

Telegram / Черноморский Флот

Полина Никифорова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar