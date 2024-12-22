Названы новые сроки сдачи флоту атомной подлодки «Архангельск»

Инновационная многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) К-564 «Архангельск» модернизированного проекта 885М (шифр «Ясень-М») к концу декабря пополнит ряды Военно-морского флота (ВМФ) России. Субмарина была построена на северодвинском предприятии ОСК «Севмаш», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«В ближайшие дни — буквально под Новый год — крейсер «Архангельск» войдёт в состав ВМФ», — сказал источник, отметив, что после всех испытаний подлодка полностью готова к сдаче флоту и подъёму флага.