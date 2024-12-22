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22 декабря, 06:26

Названы новые сроки сдачи флоту атомной подлодки «Архангельск»

РИАН: Атомная подлодка «Архангельск» до конца года войдёт в состав ВМФ

Инновационная многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) К-564 «Архангельск» модернизированного проекта 885М (шифр «Ясень-М») к концу декабря пополнит ряды Военно-морского флота (ВМФ) России. Субмарина была построена на северодвинском предприятии ОСК «Севмаш», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«В ближайшие дни — буквально под Новый год — крейсер «Архангельск» войдёт в состав ВМФ», — сказал источник, отметив, что после всех испытаний подлодка полностью готова к сдаче флоту и подъёму флага.

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Напомним, ранее сообщалось, что «Архангельск» поступит во флот только летом 2025 года. В настоящее время продолжается строительство пяти АПЛ проекта 885М. Подводные лодки «Северодвинск», «Казань», «Новосибирск» и «Красноярск» уже переданы направлены госзаказчику.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Nick Kashenko

Николай Рюмин
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