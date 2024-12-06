ВМФ России получит новейшую атомную подлодку «Архангельск» летом 2025 года

Летом 2025 года новейшая многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) «Архангельск» проекта 885М (шифр «Ясень-М»), построенная на заводе «Севмаш» Объединённой судостроительной корпорации (ОСК), будет передана ВМФ РФ. Об этом сообщили в Общероссийском движении поддержки флота.

«В настоящее время «Архангельск» проходит государственные испытания. Планируется, что субмарина будет передана ВМФ России летом 2025 года», — об этом ТАСС рассказал глава Общероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев.

В июне 2024 года подводная лодка успешно вышла в море для заводских ходовых испытаний. Её вывели из эллинга северодвинского завода «Севмаш» для завершения строительства на плаву. В настоящее время продолжается строительство пяти АПЛ проекта 885М. Подводные лодки «Северодвинск», «Казань», «Новосибирск» и «Красноярск» уже переданы флоту.