ВМФ России получит новейшую атомную подлодку «Архангельск» летом 2025 года
Летом 2025 года новейшая многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) «Архангельск» проекта 885М (шифр «Ясень-М»), построенная на заводе «Севмаш» Объединённой судостроительной корпорации (ОСК), будет передана ВМФ РФ. Об этом сообщили в Общероссийском движении поддержки флота.
«В настоящее время «Архангельск» проходит государственные испытания. Планируется, что субмарина будет передана ВМФ России летом 2025 года», — об этом ТАСС рассказал глава Общероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев.
В июне 2024 года подводная лодка успешно вышла в море для заводских ходовых испытаний. Её вывели из эллинга северодвинского завода «Севмаш» для завершения строительства на плаву. В настоящее время продолжается строительство пяти АПЛ проекта 885М. Подводные лодки «Северодвинск», «Казань», «Новосибирск» и «Красноярск» уже переданы флоту.
Ранее сообщалось, что российская подлодка «Уфа» и спасательный буксир «Ингур» прошли в 50 километрах к югу от острова Ёнагуни, расположенного на Окинаве. В Японии заявили, что впервые зафиксировали подобное.
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