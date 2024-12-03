«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 декабря, 14:59

У берегов Японии заметили российскую подлодку «Уфа»

МО Японии: Российская подлодка «Уфа» впервые прошла к югу от острова на Окинаве

Министерство обороны Японии сообщило, что впервые российская подлодка «Уфа» и спасательный буксир «Ингур» прошли в 50 километрах к югу от острова Ёнагуни на Окинаве. Военно-морские силы самообороны азиатской страны зафиксировали проход судов сегодня утром.

«После этого суда проследовали между островами Ёнагуни и Ириомотэ на север в сторону Восточно-Китайского моря. Прохождение подводной лодки ВМФ России между островами Ёнагуни и Ириомотэ зафиксирован впервые», — заявилв в ведомстве.

Минобороны Японии также отметило, что на место для наблюдения и сбора информации направили патрульный самолёт Lockheed P-3 Orion и судно пополнения запасов «Хамана».

Новейшая американская атомная подлодка попалась в сети норвежских рыбаков
Новейшая американская атомная подлодка попалась в сети норвежских рыбаков

Ранее Минобороны России обнародовало видео пусков ракет «Калибр» с подлодки «Магадан» в Японском море. В ведомстве сообщили, что подлодка скрытно вошла в заданный район акватории Японского моря, откуда «нанесла ракетные удары по мишенным позициям из подводного положения». Первая ракета успешно поразила щит-мишень, имитирующую надводный корабль условного противника. Вторая ракета в расчётное время поразила береговую цель на тактическом поле в Хабаровском крае.

Обложка ©

Wikipedia / Mil.ru

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Япония
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar