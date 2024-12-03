У берегов Японии заметили российскую подлодку «Уфа»

Министерство обороны Японии сообщило, что впервые российская подлодка «Уфа» и спасательный буксир «Ингур» прошли в 50 километрах к югу от острова Ёнагуни на Окинаве. Военно-морские силы самообороны азиатской страны зафиксировали проход судов сегодня утром.

«После этого суда проследовали между островами Ёнагуни и Ириомотэ на север в сторону Восточно-Китайского моря. Прохождение подводной лодки ВМФ России между островами Ёнагуни и Ириомотэ зафиксирован впервые», — заявилв в ведомстве.

Минобороны Японии также отметило, что на место для наблюдения и сбора информации направили патрульный самолёт Lockheed P-3 Orion и судно пополнения запасов «Хамана».