У берегов Японии заметили российскую подлодку «Уфа»
МО Японии: Российская подлодка «Уфа» впервые прошла к югу от острова на Окинаве
Министерство обороны Японии сообщило, что впервые российская подлодка «Уфа» и спасательный буксир «Ингур» прошли в 50 километрах к югу от острова Ёнагуни на Окинаве. Военно-морские силы самообороны азиатской страны зафиксировали проход судов сегодня утром.
«После этого суда проследовали между островами Ёнагуни и Ириомотэ на север в сторону Восточно-Китайского моря. Прохождение подводной лодки ВМФ России между островами Ёнагуни и Ириомотэ зафиксирован впервые», — заявилв в ведомстве.
Минобороны Японии также отметило, что на место для наблюдения и сбора информации направили патрульный самолёт Lockheed P-3 Orion и судно пополнения запасов «Хамана».
Ранее Минобороны России обнародовало видео пусков ракет «Калибр» с подлодки «Магадан» в Японском море. В ведомстве сообщили, что подлодка скрытно вошла в заданный район акватории Японского моря, откуда «нанесла ракетные удары по мишенным позициям из подводного положения». Первая ракета успешно поразила щит-мишень, имитирующую надводный корабль условного противника. Вторая ракета в расчётное время поразила береговую цель на тактическом поле в Хабаровском крае.