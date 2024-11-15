Новейшая американская атомная подлодка попалась в сети норвежских рыбаков

Норвежские рыбаки поймали по-настоящему крупную «рыбу». В их сети угодила новейшая американская атомная подводная лодка USS Virginia. Когда судно двигалось к северо-востоку от деревни Соммарёй (запад коммуны Тромсё), в его винтах запуталась рыболовная сеть. В результате лопасти перестали нормально работать и подлодке пришлось остановиться, передаёт Bild.

Огромная американская атомная подлодка водоизмещением почти 8 000 тонн не смогла самостоятельно выбраться из невода, ей потребовалась помощь береговой охраны.

«Норвежский корабль береговой охраны, сопровождавший подлодку при выходе из порта, быстро помог избавиться от запутанных сетей», — сообщили представители ВМС США в Европе.

Местные рыбаки инцидентом недовольны — теперь у них нет ни сети, ни улова. Впрочем, им уже пообещали выплатить компенсацию за утраченный невод. Загубленный улов оценивается почти в 2 тысячи долларов (почти 200 тысяч рублей).