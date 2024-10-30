В Британии загорелся объект BAE Systems по производству ядерных подводных лодок
Двое пострадали при пожаре на объекте по выпуску ядерных подлолок в Британии
Пожар на объекте BAE Systems в Британии. Обложка © X / gabisdbr
В Британии вспыхнул пожар на объекте крупнейшей оборонной компании Великобритании BAE Systems в городе Барроу-ин-Фернесс. Об этом сообщила полиция Камбрии.
В Британии вспыхнул пожар на объекте крупнейшей оборонной компании BAE System. Видео © X / c_bray_
«Экстренные службы прибыли на место пожара на заводе BAE Systems в Барроу-ин-Фернесс», — говорится в заявлении полиции. Проживающим рядом с объектом порекомендовали оставаться в помещениях, плотно закрыв окна и двери. Также сообщается, что двум людям понадобилась госпитализация.
В ведомстве добавили, что «ядерная угроза отсутствует». На объекте, по данным The MIrror, производятся атомные подводные лодки. Примечательно, что количество происшествий на объектах компании за последнее время выросло. Так в апреле взрыв прогремел на заводе по производству компонентов для боеприпасов BAE Systems в Уэльсе.
Ранее Life.ru сообщал о возгорании на территории предприятия по производству кабелей в Подольске. Изначально площадь пожара оценивалась в 3600 квадратных метров, однако затем возгорание разрослось до 4800 квадратных метров.