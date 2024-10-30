В Британии загорелся объект BAE Systems по производству ядерных подводных лодок

В Британии вспыхнул пожар на объекте крупнейшей оборонной компании Великобритании BAE Systems в городе Барроу-ин-Фернесс. Об этом сообщила полиция Камбрии.

В Британии вспыхнул пожар на объекте крупнейшей оборонной компании BAE System. Видео © X / c_bray_

«Экстренные службы прибыли на место пожара на заводе BAE Systems в Барроу-ин-Фернесс», — говорится в заявлении полиции. Проживающим рядом с объектом порекомендовали оставаться в помещениях, плотно закрыв окна и двери. Также сообщается, что двум людям понадобилась госпитализация.