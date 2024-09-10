На химическом заводе в Германии вспыхнул пожар
Пожар произошёл на заводе в немецком Дуйсбурге, жителей предупредили об опасности
На химическом заводе в Дуйсбурге, расположенном в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, произошёл масштабный пожар. Инцидент случился в производственном секторе по выпуску сульфата цинка, сообщает агентство DPA.
В борьбе с огнём задействованы около 110 пожарных. Завод, принадлежащий концерну Grillo, который занимается производством и поставками продукции для автомобильной, электрической и фармацевтической отраслей, пока не сообщил о пострадавших.
Сейчас над северной частью города наблюдается густой дым, что вызвало тревогу у местных властей. В связи с этим, в Дуйсбурге призвали жителей закрыть двери и окна, а также выключить кондиционеры и вентиляцию. На сайте администрации города опубликовано предупреждение о возможной вредности дыма для здоровья.
Ранее Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины сообщило, что площадь лесных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения достигла более 2 600 гектаров. Несмотря на масштаб возгораний, радиационный фон остаётся в пределах нормы, и объекты критической инфраструктуры не под угрозой.
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