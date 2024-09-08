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8 сентября, 04:14

Площадь пожара в зоне отчуждения Чернобыля продолжает расти

В Чернобыльской зоне отчуждения площадь пожаров превысила 2 600 гектаров

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины сообщило, что площадь лесных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения уже превышает 2 600 гектаров. Радиационный фон в зоне остаётся в пределах нормы, объекты критической инфраструктуры не находятся под угрозой.

«По состоянию на 20:00 7 сентября в чернобыльской зоне пройдено огнём ориентировочно более 2 600 га территории», — говорится в сообщении.

Лесные пожары в Чернобыльской зоне — обычное явление. Особенно трудным для тушения является торф, который распространён на всей территории зоны.

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Ранее власти Киевской области подтвердили факт лесных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения. Проведённые замеры радиационного фона показывают значения в пределах нормальных.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alaskagirl8821

Артём Гапоненко
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