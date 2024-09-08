Площадь пожара в зоне отчуждения Чернобыля продолжает расти

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины сообщило, что площадь лесных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения уже превышает 2 600 гектаров. Радиационный фон в зоне остаётся в пределах нормы, объекты критической инфраструктуры не находятся под угрозой.

«По состоянию на 20:00 7 сентября в чернобыльской зоне пройдено огнём ориентировочно более 2 600 га территории», — говорится в сообщении.

Лесные пожары в Чернобыльской зоне — обычное явление. Особенно трудным для тушения является торф, который распространён на всей территории зоны.