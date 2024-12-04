В МИД удивлены реакцией Филиппин на российскую подлодку «Уфа»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что Москву удивила реакция правительственных кругов Манилы на нахождение российской подводной лодки «Уфа» в экономической зоне Филиппин. Она отметила, что судно не нарушало никаких международных норм.

«Честно говоря, эта реакция нас удивила», — призналась Захарова.

Официальный МИД РФ уверила, что подводная лодка передвигалась в соответствии с нормами международного права. В исключительной экономической зоне Филиппин правомерно и не нарушала никаких норм.

«Нахождение лодки в надводном положении и готовность экипажа выйти на связь с представителями вооруженных сил прибрежного государства свидетельствует об отсутствии каких-либо скрытых мотивов её пребывания», — сообщила Захарова.