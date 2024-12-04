В МИД удивлены реакцией Филиппин на российскую подлодку «Уфа»
Захарова: Москву удивила реакция Филиппин на присутствие подлодки «Уфа» в стране
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что Москву удивила реакция правительственных кругов Манилы на нахождение российской подводной лодки «Уфа» в экономической зоне Филиппин. Она отметила, что судно не нарушало никаких международных норм.
Официальный МИД РФ уверила, что подводная лодка передвигалась в соответствии с нормами международного права. В исключительной экономической зоне Филиппин правомерно и не нарушала никаких норм.
«Нахождение лодки в надводном положении и готовность экипажа выйти на связь с представителями вооруженных сил прибрежного государства свидетельствует об отсутствии каких-либо скрытых мотивов её пребывания», — сообщила Захарова.
Ранее Министерство обороны Японии сообщило, что впервые российская подлодка «Уфа» и спасательный буксир «Ингур» прошли в 50 километрах к югу от острова Ёнагуни на Окинаве. Военно-морские силы самообороны азиатской страны зафиксировали проход судов утром 3 декабря. На место для наблюдения и сбора информации МО Японии направили патрульный самолёт Lockheed P-3 Orion и судно пополнения запасов «Хамана».
Life.ru