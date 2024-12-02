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2 декабря, 09:05

Береговая охрана сорвала вояж исландского «‎викинга» из России в Японию на «‎драккаре»

Исландца задержали на Сахалине при попытке на лодке добраться до Японии

Человек, плывущий на лодке в направлении Фудзиямы. Фото © Life.ru / Kandinsky 3.1

Человек, плывущий на лодке в направлении Фудзиямы. Фото © Life.ru / Kandinsky 3.1

Гражданин Исландии хотел, как и его далёкие предки-викинги, незаконно пересечь границу на лодке. Он пытался добраться до Японии, чтобы набраться там мудрости у потомков самураев, но вояж прервался на Сахалине, где его задержала береговая охрана. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Сахалинской области.

«Гражданин был задержан на маломерном плавсредстве сотрудниками береговой охраны РФ в территориальных водах РФ при попытке незаконного пересечения морской границы между Россией и Японией», — говорится в сообщении.

Иностранца признали виновным, поскольку он нарушил правила въезда и режима пребывания в РФ. Его принудительно выдворили из страны, посему ему придётся вернуться в начало путешествия или продолжить свои дерзкие подвиги на радость предкам. Однако в Россию ему в ближайшие пять нет въезд закрыт.

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Владимир Озеров
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