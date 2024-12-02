Береговая охрана сорвала вояж исландского «‎викинга» из России в Японию на «‎драккаре»

Гражданин Исландии хотел, как и его далёкие предки-викинги, незаконно пересечь границу на лодке. Он пытался добраться до Японии, чтобы набраться там мудрости у потомков самураев, но вояж прервался на Сахалине, где его задержала береговая охрана. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Сахалинской области.

«Гражданин был задержан на маломерном плавсредстве сотрудниками береговой охраны РФ в территориальных водах РФ при попытке незаконного пересечения морской границы между Россией и Японией», — говорится в сообщении.

Иностранца признали виновным, поскольку он нарушил правила въезда и режима пребывания в РФ. Его принудительно выдворили из страны, посему ему придётся вернуться в начало путешествия или продолжить свои дерзкие подвиги на радость предкам. Однако в Россию ему в ближайшие пять нет въезд закрыт.