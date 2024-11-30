Взбесившего поляков «‎Гнома из TikTok» выслали на Украину и закрыли въезд в ЕС на 10 лет

Украинского блогера Владислава Олейниченко, проживавшего в Польше, депортировали на Украину. Причиной этому стала серия роликов «‎Гнома из TikTok», на которых он нарушает общественный порядок и оскорбляет поляков. Об этом сообщили в польском МВД.

Пранки Владислава Олейниченко. Видео © TikTok / Crawly

Стример Владислав Олейниченко (Crawly) жил в Варшаве и снимал видео, где обычно просто приставал к людям в торговых центрах. Ради нового ролика он распылил содержимое огнетушителя в лицо случайному прохожему, а также орал в метро песню одного небезызвестного российского рэпера.

Последней каплей стало видео, на котором он вместе с несовершеннолетними прыгает по машинам, стоящим на парковке. Известно, что автомобили туда привезли специально, чтобы снять видео, а затем убрали, однако местную полицию это мало волнует. В итоге блогера депортировали на Украину.