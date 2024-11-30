Взбесившего поляков «Гнома из TikTok» выслали на Украину и закрыли въезд в ЕС на 10 лет
Блогера Олейниченко с псевдонимом «Гном из TikTok» выслали из Польши на Украину
Блогер Владислав Олийниченко. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / crawly_goat
Украинского блогера Владислава Олейниченко, проживавшего в Польше, депортировали на Украину. Причиной этому стала серия роликов «Гнома из TikTok», на которых он нарушает общественный порядок и оскорбляет поляков. Об этом сообщили в польском МВД.
Пранки Владислава Олейниченко. Видео © TikTok / Crawly
Стример Владислав Олейниченко (Crawly) жил в Варшаве и снимал видео, где обычно просто приставал к людям в торговых центрах. Ради нового ролика он распылил содержимое огнетушителя в лицо случайному прохожему, а также орал в метро песню одного небезызвестного российского рэпера.
Последней каплей стало видео, на котором он вместе с несовершеннолетними прыгает по машинам, стоящим на парковке. Известно, что автомобили туда привезли специально, чтобы снять видео, а затем убрали, однако местную полицию это мало волнует. В итоге блогера депортировали на Украину.
«Гном из TikTok» вывел из себя хозяев рассказами о том, что его не устраивает в поляках. После скандала польские власти решили депортировать из страны украинского блогера Владислава Олейниченко.