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30 ноября, 13:03

Взбесившего поляков «‎Гнома из TikTok» выслали на Украину и закрыли въезд в ЕС на 10 лет

Блогера Олейниченко с псевдонимом «‎Гном из TikTok» выслали из Польши на Украину

Блогер Владислав Олийниченко. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / crawly_goat

Блогер Владислав Олийниченко. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / crawly_goat

Украинского блогера Владислава Олейниченко, проживавшего в Польше, депортировали на Украину. Причиной этому стала серия роликов «‎Гнома из TikTok», на которых он нарушает общественный порядок и оскорбляет поляков. Об этом сообщили в польском МВД.

Пранки Владислава Олейниченко. Видео © TikTok / Crawly

Стример Владислав Олейниченко (Crawly) жил в Варшаве и снимал видео, где обычно просто приставал к людям в торговых центрах. Ради нового ролика он распылил содержимое огнетушителя в лицо случайному прохожему, а также орал в метро песню одного небезызвестного российского рэпера.

Последней каплей стало видео, на котором он вместе с несовершеннолетними прыгает по машинам, стоящим на парковке. Известно, что автомобили туда привезли специально, чтобы снять видео, а затем убрали, однако местную полицию это мало волнует. В итоге блогера депортировали на Украину.

Блогеры обнаружили, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 след от дробовика похож на свастику
Блогеры обнаружили, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 след от дробовика похож на свастику

«Гном из TikTok» вывел из себя хозяев рассказами о том, что его не устраивает в поляках. После скандала польские власти решили депортировать из страны украинского блогера Владислава Олейниченко.

Владимир Озеров
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