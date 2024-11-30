Блогеры, проходившие игру S.T.A.L.K.E.R. 2, обратили внимание на необычный след, который оставляет дробовик. По их мнению, рисунок напоминает свастику.

Блогеры обнаружили, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 след от дробовика похож на свастику. Видео © Telegram / "Maddyson" развлекательный телеграм канал!

Эту находку активно обсуждают и пользователи в социальных сетях, многие из которых подтвердили, что след действительно имеет схожие очертания. При этом на портале GameGuru подчеркнули, что данный «паттерн» был специально заложен в игру командой разработчиков.

«В играх это называется «паттерн», то есть схема или шаблон разброса пуль <…> как показало исследование геймеров, подобный «паттерн» прописан в коде игры. Пули должны образовывать этот символ по задумке авторов», — отметил Кучканов.