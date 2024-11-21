S.T.A.L.K.E.R. 2: долгожданный релиз под угрозой запрета в России

20 ноября 2024 года состоялся официальный релиз игры «S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl». Шутер доступен на платформах PC, Xbox, Steam, Microsoft Store, Epic Games Store и Game Pass. Долгожданная игра, разработанная украинской студией «GSC Game World», мгновенно стала предметом горячих обсуждений и споров. Как сообщают РИА Новости, российские пользователи столкнулись с трудностями при попытке приобрести игру на различных платформах.

Несмотря на то, что игра доступна для покупки на нескольких платформах, российские пользователи не могут её приобрести: при переходе по ссылке для покупки они сталкиваются с ошибкой, предупреждающей о недоступности товара в данном регионе. Официальных комментариев от разработчиков игры пока не поступало, однако сложившаяся ситуация уже стала причиной негативной реакции со стороны игроков. Тем не менее, коды для активации игры можно найти при покупке на маркетплейсах, таких как Wildberries и Яндекс Маркет. Пресс-служба сервиса VK Play сообщила, что игра не будет продаваться на их платформе.

Напомним, что вторая часть игры вышла спустя 17 лет после первой — «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля». События игры разворачиваются в постапокалиптической Чернобыльской зоне отчуждения. Несмотря на технические проблемы и баги, игра получила множество положительных отзывов от фанатов. Они оценили аутентичную атмосферу видеоигры и возможность выбора пути в открытом мире Чернобыльской Зоны Отчуждения.

Шутер уже появился на российских торрент-трекерах. Отсутствие антипиратской защиты «Denuvo» позволило хакерам быстро взломать игру и выложить её на пиратские сайты. Тем не менее, юристы не рекомендуют приобретать игру таким способом. Ранее депутат Государственной думы Антон Горелкин уже высказывал опасения, что в игре могут содержаться элементы, запрещённые в России, такие как экстремизм и разжигание межнациональной розни. В случае обнаружения подобных материалов правоохранительные органы могут принять меры, включая блокировку доступа к игре в стране. Это может стать первым случаем, когда видеоигра будет признана экстремистским материалом в России. Однако ответственность наступит только при наличии прямого умысла и после официального запрета игры на территории России.