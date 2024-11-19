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19 ноября, 17:40

Психолог пояснил, могут ли компьютерные игры сделать из ребёнка беспощадного убийцу

Психолог Орлов: Игры-стрелялки опасны для детей, так как они учат убивать

Подростковая агрессия чаще всего связана с компьютерной зависимостью, особенно если речь идёт о шутерах. Неокрепшие умы могут не разделять виртуальный мир и реальность и совершать страшные вещи. Об этом заявил психолог Михаил Орлов в беседе с интернет-изданием Regions.ru.

«Я считаю, что шутеры от первого лица пора запрещать на законодательном уровне. Нужно хотя бы поставить возрастное ограничение 25+. Одно дело стрелять по танкам и роботам, но совсем другое — по людям. Такие игроманы не просто привыкают к играм, они получают удовольствие от убийства», — высказался психолог.

Он отметил, что из-за шутеров создаётся впечатление, как будто ты сам бегаешь с автоматом в руках и стреляешь в людей. Возникает полное объединение со своим героем на экране. В таких играх дети учатся убивать, уверен эксперт. Также компьютерные стрелялки смещают ценности, создавая иллюзию вечной жизни.

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freepik

Алёна Зиновьева
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