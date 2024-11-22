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22 ноября, 14:56

Милонов вновь взывает к запретам: на этот раз под удар попал S.T.A.L.K.E.R. 2

Сталкер в Чернобыле. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Сталкер в Чернобыле. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с очередной инициативой, на этот раз он потребовал запретить популярную компьютерную игру S.T.A.L.K.E.R. 2. Причиной для такого заявления стало решение украинских разработчиков отказаться от русской локализации и продажи игры на территории России.

«Любая языковая дискриминация – это проявление обыкновенного фашизма, нацизма. И мы не можем согласиться с существованием подобного явления в виде унижения нашего прекрасного русского языка. Отказавшись от своего родного языка, эти разработчики плюнули в лицо своим отцам и матерям, они плюнули на могилы всех своих русских предков. За это они просто прокляты», – цитирует слова парламентария издание «Киберспорт».

Стоит отметить, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 предусмотрены русские субтитры, однако этого, по мнению депутата, недостаточно. Ранее подобные инициативы по запрету игр и других культурных продуктов уже высказывались со стороны некоторых российских политиков.

Заявление Милонова вызвало широкий резонанс в обществе. Многие пользователи социальных сетей выразили недоумение по поводу подобных инициатив, отмечая, что они противоречат принципам свободы слова и творчества. Роскомнадзор пока не предпринимал никаких мер в отношении S.T.A.L.K.E.R. 2. Однако ранее представители ведомства заявляли, что могут заблокировать игру только по решению суда.

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Ранее Игорь Семёновский, юрист из Финансового университета при правительстве, заявил, что покупка, демонстрация и распространение игры «S.T.A.L.K.E.R. 2» не являются уголовно наказуемыми. Однако он предупредил, что ситуация может измениться, если будут выполнены определённые условия.

Александра Журавская
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