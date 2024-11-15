«Это психическое заболевание»: Милонов выступил за запрет процедуры вазэктомии
Депутат Виталий Милонов призвал запретить процедуру вазэктомии в России
Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал Life.ru о своём отношении к вазэктомии — мужской стерилизации. Он считает, что добровольное проведение процедуры без медицинских показаний необходимо запретить. Милонов уверен, что операция калечит человека, а делают её психически нездоровые люди.
«Что касается добровольного желания, то здесь я склонен либо это вообще запретить, потому что это операция, которая калечит. И мы всегда должны понимать, что такое решение практически необратимо», — сказал Милонов.
Также депутат отметил, что эту операцию мужчина может сделать на эмоциях, например, если его партнёрша не хотела иметь детей. Однако пара может разойтись и тогда появятся другие желания. Милонов призвал не быть друг другу куклами из сексуального магазина, а иметь нормальную семью.
«Поэтому я думаю, либо это нужно запретить полностью, либо человеку, который выразил такое желание, давать период тишины, период на обдумывание, не меньше одного года. И в это время, в течение 12 месяцев, каждый месяц он должен ходить к психологу. Психолог ему объяснял бы все последствия этого. А вообще, как я говорю, к этому относиться надо, как к уродству. Это как если бы человек себе рога пришил и ходил рычать на всех. Вот такой он модный», — добавил парламентарий.
Милонов считает, что люди, которые делают вазэктомию, имеют психическое заболевание, и их нужно лечить. При этом он пояснил, что есть медицинские факторы, при которых необходима эта процедура, правда встречаются они редко, как правило, это генетические наследственные тяжёлые патологии.
Напомним, ранее Life.ru сообщал, что в России предложили ужесточить условия для проведения процедур добровольной стерилизации и вазэктомии. Сейчас эти процедуры можно делать только людям старше 35 лет или уже имеющим двух и более детей, а также по медицинским показаниям независимо от возраста.
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