«Это психическое заболевание»: Милонов выступил за запрет процедуры вазэктомии

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал Life.ru о своём отношении к вазэктомии — мужской стерилизации. Он считает, что добровольное проведение процедуры без медицинских показаний необходимо запретить. Милонов уверен, что операция калечит человека, а делают её психически нездоровые люди.

«Что касается добровольного желания, то здесь я склонен либо это вообще запретить, потому что это операция, которая калечит. И мы всегда должны понимать, что такое решение практически необратимо», — сказал Милонов.

Также депутат отметил, что эту операцию мужчина может сделать на эмоциях, например, если его партнёрша не хотела иметь детей. Однако пара может разойтись и тогда появятся другие желания. Милонов призвал не быть друг другу куклами из сексуального магазина, а иметь нормальную семью.

«Поэтому я думаю, либо это нужно запретить полностью, либо человеку, который выразил такое желание, давать период тишины, период на обдумывание, не меньше одного года. И в это время, в течение 12 месяцев, каждый месяц он должен ходить к психологу. Психолог ему объяснял бы все последствия этого. А вообще, как я говорю, к этому относиться надо, как к уродству. Это как если бы человек себе рога пришил и ходил рычать на всех. Вот такой он модный», — добавил парламентарий.

Милонов считает, что люди, которые делают вазэктомию, имеют психическое заболевание, и их нужно лечить. При этом он пояснил, что есть медицинские факторы, при которых необходима эта процедура, правда встречаются они редко, как правило, это генетические наследственные тяжёлые патологии.