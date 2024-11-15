В России призвали ужесточить условия для проведения вазэктомии и стерилизации

В России необходимо ужесточить условия для проведения процедур добровольной стерилизации и вазэктомии, считает уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Соответствующее обращение она направила председателю Комитета Госдумы по охране здоровья Бадме Башанкаеву, первому заместителю председателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяне Буцкой и вице-спикеру Госдумы Анне Кузнецовой. Копия документа есть в распоряжении Life.ru.

«В рождении детей заинтересованы не только семья, но и государство, и общество в целом. Только для простого воспроизводства населения в стране в каждой семье должно быть 2 – 3 ребёнка. Кроме того, когда подавляющее число семей имеет только одного ребёнка, население «стареет» (в его структуре увеличивается удельный вес пожилых и старых людей). Это значит, что сокращается возможность использования умственного потенциала молодых и квалифицированных специалистов. Естественно, от этого страдает экономика государства и личное благосостояние каждого», — отметила основатель Национального родительского комитета.

Волынец указала на существующую демографическую проблему в РФ и подчеркнула необходимость охраны репродуктивного здоровья граждан. Она напомнила, что в настоящее время процедуру стерилизации или вазэктомии разрешается проводить женщинам и мужчинам, достигшим 35 лет или имеющим не менее двух детей, а при наличии медицинских показаний и информированного добровольного согласия гражданина — независимо от возраста и наличия детей.

По словам Волынец, за последние годы в России заметно выросло число тех, кто добровольно решается на подобные операции. Так, согласно статистике, в 2010 году только 33,4 тысячи женщин в возрасте от 15 до 49 лет подвергались стерилизации. В 2019 году этот показатель вырос до 40,4 тысячи (на 100 тысяч населения), а в 2022-м увеличился до 44,6 тысячи. При этом данные о количестве проведённых вазэктомий — операций по стерилизации для мужчин — за эти годы Росстатом не приводятся. Волынец призывает не забывать о недостатках данной процедуры. Главным минусом является то, что этот процесс необратим — то есть мужчина никогда уже не сможет стать биологическим отцом.

«С учётом сложной демографической ситуацией в России, прошу инициировать внесение изменений в статью 57 от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», предусматривающих увеличение возраста до 40 лет и наличие трёх детей для граждан изъявивших желание на проведение медицинской стерилизации/вазэктомии», — говорится в письме омбудсмена.

15 ноября отмечается Международный день вазэктомии. Международная конференция по народонаселению и развитию (МКНР), состоявшаяся в Каире в 1994 году, приняла программу действий, в которой даны концепции репродуктивного здоровья и планирования семьи. Это программа действий была принята правительственными делегациями 180 стран – участниц конференции, в том числе правительственной делегацией Российской Федерации.