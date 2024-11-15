В ГД объяснили, как высокий уровень ожирения в РФ связан с низкой рождаемостью

Треть россиянок фертильного возраста страдают от ожирения, что плохо сказывается на демографии. С таким заявлением выступила член комитета Госдумы по защите конкуренции Ирина Филатова на собрании «Парламентской газеты».

«У 30% женщин фертильного возраста есть одна из степеней ожирения, и ещё 25% находятся в стадии предожирения. Без пристального контроля за ними решить вопросы демографии невозможно, это связано напрямую», — отметила Филатова.

Она добавила, что избыточный вес ведёт к многим болезням и требует в итоге высоких расходов на здравоохранение. Член Госдумы призвала к профилактическим мерам.