В Минздраве раскрыли Life.ru шокирующее число россиян, страдающих ожирением

Более 60% россиян имеют избыточный вес, а треть жителей страны и вовсе страдают от ожирения, заявила Life.ru директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Наталья Мокрышева. Бороться с этим социально значимым заболеванием необходимо на уровне государства, выращивая человека без привычки к перееданию и достижению удовольствия с помощью пищи, уверена она.

Наталья Мокрышева о проблеме ожирения в России. Видео © Life.ru

По словам специалиста, всё чаще по стране фиксируется рост индекса массы тела у детей, некоторые из которых могут весить выше 100 килограммов в 15-летнем возрасте. Это явление — следствие недостаточной физической нагрузки и неправильного питания с обилием углеводов. Взрослые же привыкли перемещаться на автомобилях и всё реже позволяют себе пешие прогулки. Дистанционная работа тоже вносит свой негативный вклад — доступ к холодильнику и сидячий образ жизни приводят удалёнщиков к ожирению. Висящие бока неминуемо портят настроение и ухудшают качество жизни.

Это тянет как снежный ком распространение депрессивных состояний, в том числе среди детей и среди подростков. И депрессия всегда сопровождает ожирение. Здесь такой вот порочный круг. Человек заедает депрессию, толстеет. Когда толстеет, опять начинает впадать в депрессию. То есть это тоже очень серьёзная работа, соответственно, мы говорим о психологическом, эмоциональном здоровье человека, который должен быть физически здоров. Наталья Мокрышева Директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии»

Борьба с этой проблемой общенационального масштаба должна вестись не каждой отдельной семьёй, а всем государством, уверена эндокринолог. Необходимо информирование населения о принципах здорового питания и физической активности, дабы отучить россиян от привычки сидеть перед телевизором и замотивировать их сжигать калории, накопленные во время езды на автомобиле и малоподвижной работы.

«Мы сейчас на уровне государства всё время говорим о том, что пора принять ожирение как социально значимое заболевание. И впереди, в 2025 году, на уровне национальных проектов этим вопросам уделяется большое внимание. И министр здравоохранения, и Министерство здравоохранения, и Правительство Российской Федерации сейчас очень внимательно относятся к вопросам ожирения, сахарного диабета. И мы верим, что в ближайшее время целый ряд инициатив, которые мы запустили, целый ряд программ также состоятся в борьбе с ожирением», — подчеркнула Мокрышева.