Врач назвала способ самостоятельно вычислить ожирение
Эндокринолог Тананакина: Ожирение диагностируется при индексе массы тела выше 30
Определить, есть ли у человека ожирение, можно при помощи индекса массы тела (ИМТ). Он рассчитывается как отношение массы тела (в килограммах) к росту человека (в метрах) в квадрате и измеряется в единицах кг/ кв. м. Об этом заявила РИАМО врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Наталия Тананакина.
Она объяснила, что ожирение диагностируется при ИМТ выше 30 кг/ кв. м. Первая степень ожирения от 30 до 34,9 кг/ кв. м. Вторая степень — от 35 до 39,9 кг/ кв. м, а третья — свыше 40 кг/ кв. м.
«Следует учитывать, что ИМТ — усреднённая величина, и ее необходимо «подгонять» под конкретный случай. Поэтому самостоятельно выявлять у себя ожирение не следует, лучше обратиться к врачу, который учтёт особенности организма конкретного человека», — рассказала Тананакина.
Врач напомнила, что ожирение может вызвать серьёзные проблемы со здоровьем. Например, диабет, сердечно-сосудистые заболевания и прочее. Поэтому крайне важно выявить причину его появления и начать лечение. По словам эндокринолога, в большинстве случаев ожирение возникает из-за дисбаланса между количество потребляемых калорий и их расходом. Также лишний вес может стать следствием наследственности, нарушения гормонального фона, малоактивного образа жизни.
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