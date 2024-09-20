Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 сентября, 12:42

Россиянам пригрозили ожирением и диабетом из-за «синдрома чая с бутербродом»

Врач Кашух: «Синдром чая с бутербродом» может привести к ожирению и запорам

Россиянам рассказали об опасности быстрых перекусов. Заменяя полноценный приём пищи на чай с бутербродом, мы рискуем набрать лишний вес и заработать проблемы с ЖКТ. Об этом рассказала «Газете.ru» врач Екатерина Кашух.

Она объяснила, что в бутербродах, снеках и крекерах не содержится достаточного количества необходимых для организма питательных веществ. А это в свою очередь ведёт к развитию ряда неприятных проблем со здоровьем.

«Если организм не получает витамины, микро- и макроэлементы (железо, кальций, магний, витамин D, омега-3 жирные кислоты), это может привести к анемии, нарушению обмена веществ, ослаблению иммунитета. Недобирая питательных веществ, человек будет быстрее уставать, хуже учиться или работать, чаще болеть. Повышается вероятность скрытых воспалительных процессов, растёт риск развития хронических заболеваний, в том числе онкологических», — объяснила врач.

Постоянные перекусы могут нанести серьёзный удар и по ЖКТ. Как правило, бутерброды почти не содержат клетчатки, а её недостаток может привести к запорам, дисбиозу и другим проблемам с пищеварением. Со временем повышается риск изжоги, гастрита, синдрома раздражённого кишечника.

Кроме того, так называемый «синдром чая с бутербродом» приводит к ухудшению физической формы и ожирению, поскольку снеки содержат скрытые калории, большое количество насыщенных жиров и быстрых углеводов. Чувство насыщения наступает быстро, но также быстро и исчезает, что приводит к перееданию.

Диетолог рассказала, сколько воды пить за день для быстрого похудения
Диетолог рассказала, сколько воды пить за день для быстрого похудения

«Бутерброд или порция печенья могут содержать довольно много калорий. Со временем такие перекусы могут увеличивать риск ожирения, сахарного диабета второго типа, атеросклероза», — рассказала врач.

Чтобы избавиться от «синдрома чая с бутербродом», важно наладить завтрак, обед и ужин. Они всегда должны быть в одно и то же время и содержать достаточное количество калорий и полезных веществ.

При этом необязательно включать в свой ежедневный рацион супы, как нас учили мамы и бабушки. Доказано, что отказ от горячих блюд в обед никак не вредит здоровью. Поскольку супы — достаточно калорийная пища, особенно сваренные на жирном мясном бульоне, отказ от них лишь поможет похудеть.

Обложка ©

freepik

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Здоровое питание
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров