Россиянам пригрозили ожирением и диабетом из-за «синдрома чая с бутербродом»

Россиянам рассказали об опасности быстрых перекусов. Заменяя полноценный приём пищи на чай с бутербродом, мы рискуем набрать лишний вес и заработать проблемы с ЖКТ. Об этом рассказала «Газете.ru» врач Екатерина Кашух.

Она объяснила, что в бутербродах, снеках и крекерах не содержится достаточного количества необходимых для организма питательных веществ. А это в свою очередь ведёт к развитию ряда неприятных проблем со здоровьем.

«Если организм не получает витамины, микро- и макроэлементы (железо, кальций, магний, витамин D, омега-3 жирные кислоты), это может привести к анемии, нарушению обмена веществ, ослаблению иммунитета. Недобирая питательных веществ, человек будет быстрее уставать, хуже учиться или работать, чаще болеть. Повышается вероятность скрытых воспалительных процессов, растёт риск развития хронических заболеваний, в том числе онкологических», — объяснила врач.

Постоянные перекусы могут нанести серьёзный удар и по ЖКТ. Как правило, бутерброды почти не содержат клетчатки, а её недостаток может привести к запорам, дисбиозу и другим проблемам с пищеварением. Со временем повышается риск изжоги, гастрита, синдрома раздражённого кишечника.

Кроме того, так называемый «синдром чая с бутербродом» приводит к ухудшению физической формы и ожирению, поскольку снеки содержат скрытые калории, большое количество насыщенных жиров и быстрых углеводов. Чувство насыщения наступает быстро, но также быстро и исчезает, что приводит к перееданию.

«Бутерброд или порция печенья могут содержать довольно много калорий. Со временем такие перекусы могут увеличивать риск ожирения, сахарного диабета второго типа, атеросклероза», — рассказала врач.

Чтобы избавиться от «синдрома чая с бутербродом», важно наладить завтрак, обед и ужин. Они всегда должны быть в одно и то же время и содержать достаточное количество калорий и полезных веществ.