Диетолог разрушила в пух и прах распространённый миф о пользе супов

В детстве многим из нас твердили о пользе супов, которые благотворно влияют на желудочно-кишечный тракт, поэтому отказ от них приведёт к серьёзным проблемам с пищеварением. Однако это не совсем так, заявила NEWS.ru диетолог София Кованова.

По словам специалиста, в случае отказа от горячих блюд на обед, в том числе и от супов, это никак не навредит здоровью. Она добавила, что человек просто-напросто похудеет.

«Супы — достаточно калорийная пища, особенно на жирном бульоне, с жирным мясом и с добавлением картофеля. А классический борщ или щи — это вообще не очень полезные блюда и в здоровом рационе присутствовать не должны», — заявила Кованова.