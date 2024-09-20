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20 сентября, 01:11

Диетолог разрушила в пух и прах распространённый миф о пользе супов

Диетолог Кованова: Полный отказ от супов никак не повлияет на здоровье

В детстве многим из нас твердили о пользе супов, которые благотворно влияют на желудочно-кишечный тракт, поэтому отказ от них приведёт к серьёзным проблемам с пищеварением. Однако это не совсем так, заявила NEWS.ru диетолог София Кованова.

По словам специалиста, в случае отказа от горячих блюд на обед, в том числе и от супов, это никак не навредит здоровью. Она добавила, что человек просто-напросто похудеет.

«Супы — достаточно калорийная пища, особенно на жирном бульоне, с жирным мясом и с добавлением картофеля. А классический борщ или щи — это вообще не очень полезные блюда и в здоровом рационе присутствовать не должны», — заявила Кованова.

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Однако всё же существуют полезные супы, от которых не стоит отказываться. В их числе свекольник. Свёкла в составе этого блюда богата фтором, фосфором, магнием, марганцем, цинком, медью, калием, железом, йодом, витаминами группы В. Поэтому она помогает при болезнях гормональной и сердечно-сосудистой систем, а также при нарушении обмена веществ. Препятствует анемии, интоксикации печени и развитию гипертонии.

Обложка ©

freepik / chandlervid85

Алёна Зиновьева
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