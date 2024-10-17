Онищенко нашёл «советскую» причину увлечения россиян аналогом «Оземпика»

Первое, что напрашивается, это наше увлечение безрецептурным отпуском лекарств. Потому что в советский период у нас было очень жёсткое регулирование. Небольшой, узкий сегмент препаратов, которые применялись для лечения заболеваний, был безрецептурным. В 90-е годы наша фармпромышленность — те, кто торгует лекарствами, а это не государство, — добилась того, чтобы увеличить безрецептурный отпуск. Эта торговая психология тоже даёт место для того, чтобы вот так вот раскручивать препараты.