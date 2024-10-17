Онищенко нашёл «советскую» причину увлечения россиян аналогом «Оземпика»
Онищенко: В аптеках раскупили аналог «Оземпика» из-за «эпидемии» ожирения в РФ
ТАСС / Евгений Софийчук
Россияне могли раскупить в аптеках аналог препарата «Оземпик» от диабета по нескольким причинам: во-первых, это увлечение безрецептурным отпуском лекарств. Кроме того, сыграло роль и увеличение количества граждан с ожирением. Об этом в беседе с Life.ru рассказал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
Первое, что напрашивается, это наше увлечение безрецептурным отпуском лекарств. Потому что в советский период у нас было очень жёсткое регулирование. Небольшой, узкий сегмент препаратов, которые применялись для лечения заболеваний, был безрецептурным. В 90-е годы наша фармпромышленность — те, кто торгует лекарствами, а это не государство, — добилась того, чтобы увеличить безрецептурный отпуск. Эта торговая психология тоже даёт место для того, чтобы вот так вот раскручивать препараты.
Вторая причина в том, что сегодня в России у многих граждан ожирение. По оценке Минздрава, это каждый третий россиянин. По словам Онищенко, это не может пройти незамеченным в общественном сознании.
Однако Онищенко напомнил, что даже самые эффективные уколы не помогут, если не изменить отношения к здоровью, не развивать и не воспитывать в младшем поколении культуру ЗОЖ.
Напомним, ранее СМИ узнали, что в аптеках наблюдается дефицит российского аналога «Оземпика» — препарата «Семавик». При этом компания-производитель отметила, что его поставка осуществляется штатно и никаких сбоев в работе нет. Также в Росздравнадзоре опровергли сообщения о нехватке в аптеках аналогов «Оземпика». На этом препарате уже худеют многие российские звёзды — например, певицы Анна Семенович и Слава.