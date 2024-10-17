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Онищенко нашёл «советскую» причину увлечения россиян аналогом «Оземпика»

Онищенко: В аптеках раскупили аналог «Оземпика» из-за «эпидемии» ожирения в РФ

17 октября, 10:38
ТАСС / Евгений Софийчук

ТАСС / Евгений Софийчук

Россияне могли раскупить в аптеках аналог препарата «Оземпик» от диабета по нескольким причинам: во-первых, это увлечение безрецептурным отпуском лекарств. Кроме того, сыграло роль и увеличение количества граждан с ожирением. Об этом в беседе с Life.ru рассказал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Первое, что напрашивается, это наше увлечение безрецептурным отпуском лекарств. Потому что в советский период у нас было очень жёсткое регулирование. Небольшой, узкий сегмент препаратов, которые применялись для лечения заболеваний, был безрецептурным. В 90-е годы наша фармпромышленность — те, кто торгует лекарствами, а это не государство, — добилась того, чтобы увеличить безрецептурный отпуск. Эта торговая психология тоже даёт место для того, чтобы вот так вот раскручивать препараты.

Геннадий Онищенко

Эпидемиолог, бывший главный санитарный врач России

Первое, что напрашивается, это наше увлечение безрецептурным отпуском лекарств. Потому что в советский период у нас было очень жёсткое регулирование. Небольшой, узкий сегмент препаратов, которые применялись для лечения заболеваний, был безрецептурным. В 90-е годы наша фармпромышленность — те, кто торгует лекарствами, а это не государство, — добилась того, чтобы увеличить безрецептурный отпуск. Эта торговая психология тоже даёт место для того, чтобы вот так вот раскручивать препараты.
Первое, что напрашивается, это наше увлечение безрецептурным отпуском лекарств. Потому что в советский период у нас было очень жёсткое регулирование. Небольшой, узкий сегмент препаратов, которые применялись для лечения заболеваний, был безрецептурным. В 90-е годы наша фармпромышленность — те, кто торгует лекарствами, а это не государство, — добилась того, чтобы увеличить безрецептурный отпуск. Эта торговая психология тоже даёт место для того, чтобы вот так вот раскручивать препараты.

Вторая причина в том, что сегодня в России у многих граждан ожирение. По оценке Минздрава, это каждый третий россиянин. По словам Онищенко, это не может пройти незамеченным в общественном сознании.

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Однако Онищенко напомнил, что даже самые эффективные уколы не помогут, если не изменить отношения к здоровью, не развивать и не воспитывать в младшем поколении культуру ЗОЖ.

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Напомним, ранее СМИ узнали, что в аптеках наблюдается дефицит российского аналога «Оземпика» — препарата «Семавик». При этом компания-производитель отметила, что его поставка осуществляется штатно и никаких сбоев в работе нет. Также в Росздравнадзоре опровергли сообщения о нехватке в аптеках аналогов «Оземпика». На этом препарате уже худеют многие российские звёзды — например, певицы Анна Семенович и Слава.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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