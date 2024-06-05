Минздрав привёл шокирующую статистику по ожирению в России

Почти два с половиной миллиона человек в России страдают ожирением — это официальные данные, но в реальности это заболевание имеет каждый третий россиянин. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин.

"Данные 2023 года: количество людей с ожирением, которое зафиксировано по официальным данным, это уже почти два с половиной миллиона человек — 2% от населения страны. Это официальная статистика, но их количество гораздо больше — может составлять до трети всего населения", — сказал он на сессии "Ожирение — глобальная эпидемия 21-го века?".

Чиновник добавил, что ожирение наносит серьёзный экономический ущерб стране — 0,7% от ВВП. При этом только 30% пациентов считают ожирение болезнью, хотя оно приводит к огромному количеству осложнений и в итоге укорачивает жизнь.

Однако ситуация ухудшается не только в России, но и по всему миру: по данным ВОЗ, за последние 40 лет число людей с ожирением выросло в три раза. Также на 6% стало больше детей с лишним весом.