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5 июня, 10:17

Минздрав привёл шокирующую статистику по ожирению в России

Замглавы Минздрава Камкин: Каждый третий россиянин страдает ожирением

Почти два с половиной миллиона человек в России страдают ожирением — это официальные данные, но в реальности это заболевание имеет каждый третий россиянин. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин.

"Данные 2023 года: количество людей с ожирением, которое зафиксировано по официальным данным, это уже почти два с половиной миллиона человек — 2% от населения страны. Это официальная статистика, но их количество гораздо больше — может составлять до трети всего населения", сказал он на сессии "Ожирение — глобальная эпидемия 21-го века?".

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Чиновник добавил, что ожирение наносит серьёзный экономический ущерб стране — 0,7% от ВВП. При этом только 30% пациентов считают ожирение болезнью, хотя оно приводит к огромному количеству осложнений и в итоге укорачивает жизнь.

Однако ситуация ухудшается не только в России, но и по всему миру: по данным ВОЗ, за последние 40 лет число людей с ожирением выросло в три раза. Также на 6% стало больше детей с лишним весом.

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А ранее в Минздраве РФ рассказали, что более чем у пяти миллионов россиян есть сахарный диабет второго типа, ещё примерно столько же даже не догадываются о том, что у них есть это заболевание. Диабет тесно связан с ожирением: один недуг способствует развитию другого.

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Александра Вишнякова
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