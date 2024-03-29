Найдена связь между детским ожирением и рассеянным склерозом

Учёные из Каролинского института в Швеции выяснили, что детское ожирение в два раза повышает риск развития рассеянного склероза в более позднем возрасте. Результаты исследования опубликованы на сайте Европейской ассоциации исследования ожирения.

В рамках исследования были проанализированы данные о здоровье 21 661 ребёнка и подростка в возрасте от 2 до 19 лет с ожирением, а также 102 230 добровольцев с обычным весом. За участниками следили с момента постановки диагноза в период с 1995 по 2020 год до середины 2023 года, за исключением людей с ранним рассеянным склерозом.

В заключительной стадии исследования учёные обнаружили, что детское ожирение увеличивало риск развития рассеянного склероза в 2,3 раза. Эти результаты были получены после учёта генетической предрасположенности участников к склерозу, которая оказалась более распространённой среди людей с избыточным весом.

Специалисты предположили, что ожирение может быть инициатором воспалительных процессов в организме, которые могут привести к развитию аутоиммунных реакций. Такие реакции характеризуются нападением иммунитета на здоровые клетки, ткани и органы. При рассеянном склерозе иммунные клетки атакуют оболочки нервов головного и спинного мозга, вызывая их разрушение.