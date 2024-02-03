Эндокринолог объяснила родителям, как не проморгать ожирение у ребёнка
Эндокринолог Тараско: Ожирение у ребёнка может быть из-за сахарного диабета
Родители, которые подозревают у своих детей ожирение, должны обратиться к специалисту и подготовиться к сдаче многочисленных анализов. Такой совет в беседе с РИА "ФедералПресс" дала детский эндокринолог, диетолог Анастасия Тараско.
"Если врач определяет избыточную массу тела, то даёт индивидуальные рекомендации профилактического характера, чтобы не допустить ожирения в будущем: коррекция питания, добавление адекватной нагрузки, сон улучшить, гаджеты [ограничить]. Если педиатр диагностирует ожирение, получаем направление к детскому эндокринологу на более углублённое обследование, включающее в себя анализ крови, УЗИ печени, электрокардиограмму", — пояснила Тараско.
Также необходимо определить, правда ли существует проблема и нет ли тенденции к ухудшению состояния. Поэтому к визиту к врачу нужно подготовиться: знать, сколько ребёнок набрал в весе и насколько вырос за год.
Стоит также освежить в памяти, с каким весом ребёнок родился и как развивался. По словам специалиста, избыточная масса тела — это состояние нормы, чего не скажешь об ожирении — медицинской проблеме.
В заключение врач обратила внимание на то, что причинами ожирения, причём и у взрослых тоже, могут быть сахарный диабет второго типа, неалкогольная жировая болезнь печени, нарушение сна, апноэ сна, а также депрессия.
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