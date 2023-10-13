"Ложечку за маму": Врач назвала фразы взрослых, которые приводят к детскому ожирению

Основная причина ожирения — это пищевые привычки, которые нам привили ещё в детстве, потому что у многих родителей сформированы неправильные представления о рационе ребёнка. Об этом Лайфу рассказала врач-эндокринолог Наталия Тананакина.

"Не выйдешь из-за стола, пока не съешь всё". Этот подход учит нас игнорировать сигналы организма о том, что ему уже достаточно калорий, больше не надо. С детства мы приучаемся переедать.

"Доешь всё до конца — получишь десерт". Ребёнок начинает ассоциировать еду с наградой и утешением, а не с питанием и здоровьем. Это верный путь к компульсивному перееданию в будущем.

"Не ешь сейчас — испортишь аппетит". Многие родители справедливо считают, что нужно приучать ребёнка к определённому режиму дня и питания. Но ведь мы не отказываем себе в здоровых перекусах: фрукты, овощи, орехи. Почему же с детьми должно быть иначе?

"Съешь ещё — ты же растёшь", "Съешь ещё — ты же худой". Ребёнок привыкает есть больше, чем ему нужно, и еда становится инструментом любви и принятия, а не удовлетворения физиологической потребности.

Если родители в выходные едят много фастфуда, то и ребёнок будет брать с них пример. Фото © Shutterstock

"Чтобы ребёнок не поправлялся и держал правильный для его возраста вес, родителям нужно следовать нескольким довольно простым, но важным правилам. В первую очередь необходимо самим быть для него хорошим примером: есть здоровую и сбалансированную пищу, избегать переедания и голодания, не критиковать своё тело и не сравнивать его с другими", — говорит специалист АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга).

Кроме того, по словам Тананакиной, нужно уважать индивидуальные потребности детей, не стоит заставлять их есть больше или меньше. Еду следует сделать интересной и разнообразной: предложить ребёнку пробовать новые вкусы, цвета, формы и текстуры. Чтобы снизить риск развития ожирения, важно приучить чадо завтракать, а также ограничить время перед экранами и стимулировать физическую активность.