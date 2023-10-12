Эндокринолог назвала главное условие похудения, о котором многие забывают

Подсчёт калорий — необходимое условие для того, чтобы избежать набора веса. Об этом россиянам рассказала врач-эндокринолог Наталия Тананакина. По её словам, в нашей стране с проблемой избыточного веса сталкиваются почти половина всех мужчин и более трети женщин. Многие пытаются с этим бороться, но диеты могут не давать результатов, если не соблюдать правила.

"Важно помнить, что основным принципом здорового питания является баланс между потребляемыми калориями и физической активностью. Поэтому поправляемся мы, когда поступление калорий в организм превышает расходование энергии", — приводит слова эксперта РИАМО.

В целом, говорит Тананакина, для поддержания нормального веса большинству людей требуется приблизительно 2–2,5 тысячи калорий в день, но эта цифра может варьироваться из-за ряда факторов, таких как пол, возраст, наличие физической активности и метаболизм.