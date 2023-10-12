Регион

Уведомления отключены

12 октября, 13:15

Эндокринолог назвала главное условие похудения, о котором многие забывают

Врач Тананакина: Важно поддерживать баланс между потреблением и расходом калорий

Подсчёт калорий — необходимое условие для того, чтобы избежать набора веса. Об этом россиянам рассказала врач-эндокринолог Наталия Тананакина. По её словам, в нашей стране с проблемой избыточного веса сталкиваются почти половина всех мужчин и более трети женщин. Многие пытаются с этим бороться, но диеты могут не давать результатов, если не соблюдать правила.

"Важно помнить, что основным принципом здорового питания является баланс между потребляемыми калориями и физической активностью. Поэтому поправляемся мы, когда поступление калорий в организм превышает расходование энергии", — приводит слова эксперта РИАМО.

В целом, говорит Тананакина, для поддержания нормального веса большинству людей требуется приблизительно 2–2,5 тысячи калорий в день, но эта цифра может варьироваться из-за ряда факторов, таких как пол, возраст, наличие физической активности и метаболизм.

Названы болезни, которые мешают похудеть

Названы болезни, которые мешают похудеть

Ранее хирург Сергей Визгалов сообщил, что только 5% людей с ожирением могут похудеть и удержать вес. Наиболее эффективным методом борьбы в этой ситуации он назвал бариатрическую хирургию, после которой результат сохраняется до 16 лет. А вот строгие диеты не помогут. По словам эксперта, подобные ограничения связаны с расстройством пищевого поведения.

Обложка ©

Marek Studzinski / Unsplash

Марина Калегина
  • Новости
  • Здоровое питание
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров