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22 марта, 12:23

В Минздраве назвали число россиян, больных сахарным диабетом и ожирением

Эндокринолог Мокрышева: Около пяти миллионов россиян не знают, что у них диабет

У более пяти миллионов россиян есть сахарный диабет второго типа, ещё примерно столько же даже не догадываются о том, что у них есть это заболевание. Об этом на пресс-конференции рассказала директор НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ Наталья Мокрышева. Она также отметила, что диабет тесно связан с ожирением: один недуг способствует развитию другого. А от ожирения, по словам медика, сегодня страдает около 50 миллионов соотечественников.

"Это огромная цифра", — подчеркнула Мокрышева.

По словам представителя Минздрава, у 95% граждан ожирение возникло вовсе не от предрасположенности, а вследствие неправильного образа жизни. Среди россиян крайне низкая доля тех, кто сегодня занимается спортом, констатировала специалист.

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Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
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