В Минздраве назвали число россиян, больных сахарным диабетом и ожирением
Эндокринолог Мокрышева: Около пяти миллионов россиян не знают, что у них диабет
У более пяти миллионов россиян есть сахарный диабет второго типа, ещё примерно столько же даже не догадываются о том, что у них есть это заболевание. Об этом на пресс-конференции рассказала директор НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ Наталья Мокрышева. Она также отметила, что диабет тесно связан с ожирением: один недуг способствует развитию другого. А от ожирения, по словам медика, сегодня страдает около 50 миллионов соотечественников.
"Это огромная цифра", — подчеркнула Мокрышева.
По словам представителя Минздрава, у 95% граждан ожирение возникло вовсе не от предрасположенности, а вследствие неправильного образа жизни. Среди россиян крайне низкая доля тех, кто сегодня занимается спортом, констатировала специалист.
Ранее Life.ru сообщал, что в России хотят ввести запрет на продажу сладкой газировки детям до 18 лет. С соответствующей инициативой выступила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец. По её словам, в этих напитках много консервантов и ароматизаторов, из-за чего они негативно влияют на здоровье детей, в том числе портят зубы, приводят к ожирению и нарушают обмен веществ.
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