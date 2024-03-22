В Минздраве назвали число россиян, больных сахарным диабетом и ожирением

У более пяти миллионов россиян есть сахарный диабет второго типа, ещё примерно столько же даже не догадываются о том, что у них есть это заболевание. Об этом на пресс-конференции рассказала директор НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ Наталья Мокрышева. Она также отметила, что диабет тесно связан с ожирением: один недуг способствует развитию другого. А от ожирения, по словам медика, сегодня страдает около 50 миллионов соотечественников.