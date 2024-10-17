В погоне за фигурой россияне смели с полок аптек популярный аналог «Оземпика»

После ухода с нашего рынка популярного датского препарата «Оземпик» россияне ринулись в аптеки, чтобы купить отечественный аналог — «Семавик». Изначально лекарство было предназначено для диабетиков, однако его массово используют для похудения, передаёт РБК.

Так, в одной из сетей аптек купить «Семавик» можно в трёх местах в Москве, а также в трёх в Краснодаре. В Новосибирске препарата нет нигде.

Компания-производитель заявила, что поставка препарата осуществляется в штатном режиме и никаких сбоев в работе нет. Скоро лекарство вновь появится в аптеках, его поставка зависит от дальности региона. Сейчас граждане могут приобрести в аптеках другие аналоги «Оземпика» — их 65,4 тысячи упаковок, которых хватит примерно на 5 месяцев.