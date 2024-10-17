В Росздравнадзоре опровергли сообщения о нехватке в аптеках аналогов «Оземпика»

«В России зарегистрированы четыре лекарственных препарата с МНН [международное непатентованное наименование] семаглутид в форме раствора для подкожного введения, три из них отечественного производства», — приводит РИА «Новости» слова представителя ведомства.

В Росздравнадзоре отметили, что аналог «Оземпика» стабильно вводится в гражданский оборот. По словам собеседника агентства, с начала этого года было введено более 1,3 миллиона упаковок. На сегодняшний день в гражданском обороте находится свыше 500 тысяч упаковок аналога «Оземпика», из них в аптеках — 130 тысяч упаковок. По данным ведомства, более 26 тысяч препаратов находится в Москве.