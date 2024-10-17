В Росздравнадзоре опровергли сообщения о нехватке в аптеках аналогов «Оземпика»
В России продолжаются поставки аналогов известного препарата для лечения сахарного диабета «Оземпик» (семаглутид), запасы в аптеках регулярно пополняются. Об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.
«В России зарегистрированы четыре лекарственных препарата с МНН [международное непатентованное наименование] семаглутид в форме раствора для подкожного введения, три из них отечественного производства», — приводит РИА «Новости» слова представителя ведомства.
В Росздравнадзоре отметили, что аналог «Оземпика» стабильно вводится в гражданский оборот. По словам собеседника агентства, с начала этого года было введено более 1,3 миллиона упаковок. На сегодняшний день в гражданском обороте находится свыше 500 тысяч упаковок аналога «Оземпика», из них в аптеках — 130 тысяч упаковок. По данным ведомства, более 26 тысяч препаратов находится в Москве.
Ранее Life.ru сообщал, что в аптеках наблюдается дефицит российского аналога «Оземпика» — «Семавик». При этом компания-производитель отметила, что поставка препарата осуществляется штатно и никаких сбоёв в работе нет.
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