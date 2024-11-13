«Каннибал и насильник» Арми Хаммер сделал вазэктомию по настоянию матери

Мама американского актёра Арми Хаммера, которого обвиняют в изнасилованиях и каннибализме, подарила ему на день рождения вазэктомию, после прохождения такой процедуры человек больше не может иметь детей. Об этом сообщает People.

«Я звоню Арми и говорю: «Что бы ты хотел на свой день рождения в этом году?» А он отвечает: «Не знаю, может быть, деньги. Что угодно». А я отвечаю: «Думаю, я сделаю тебе вазэктомию», — призналась женщина.

38-летний Хаммер согласился на операцию. Врач спросил артиста, точно ли он согласен отказаться от мысли завести ещё детей. На это артист ответил, что уже имеет дочку и сына. Хотя СМИ не раз писали, что Хаммер никогда не был примерным отцом и до сих пор спорит с бывшей женой Элизабет Чемберс из-за алиментов.

Мать актёра не стала объяснять, почему решила сделать именно такой подарок. Однако многие уверены, что женщина опасается передачи «неправильных» генов, из-за которых её сын попал в ряды насильников и каннибалов.