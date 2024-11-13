Смольянинов* пытается отменить свой заочный арест в Москве после «прожарки» в Европе
В Басманный суд поступила жалоба на заочный арест актёра Смольянинова*
Артур Смольянинов*. Обложка © YouTube / Говорящие Головы
В Басманный суд Моквы направили апелляционную жалобу на заочный арест актёра Артура Смольянинова* по делу о фейках о российской армии и разжигании ненависти. Как сообщили Life.ru в инстанции, апелляционная жалоба поступила в начале этой недели.
«Обжаловано 11.11.2024», – уточнил наш собеседник.
Артур Смольянинов* был заочно арестован в конце октября. Ему были предъявлены обвинения по статьям о «Возбуждении ненависти или вражды, а также унижении человеческого достоинства» и «Публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил РФ». В общей сложности ему грозит до 16 лет тюрьмы. В Европе ему тоже не очень сладко. В Берлине у Смольянинова* произошёл скандал с российским блогером.
* Включён Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ, а также внесён в список террористов и экстремистов