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Регион
13 ноября, 13:11

Смольянинов* пытается отменить свой заочный арест в Москве после «прожарки» в Европе

В Басманный суд поступила жалоба на заочный арест актёра Смольянинова*

Артур Смольянинов*. Обложка © YouTube / Говорящие Головы

Артур Смольянинов*. Обложка © YouTube / Говорящие Головы

В Басманный суд Моквы направили апелляционную жалобу на заочный арест актёра Артура Смольянинова* по делу о фейках о российской армии и разжигании ненависти. Как сообщили Life.ru в инстанции, апелляционная жалоба поступила в начале этой недели.

«Обжаловано 11.11.2024», – уточнил наш собеседник.

Артур Смольянинов* был заочно арестован в конце октября. Ему были предъявлены обвинения по статьям о «Возбуждении ненависти или вражды, а также унижении человеческого достоинства» и «Публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил РФ». В общей сложности ему грозит до 16 лет тюрьмы. В Европе ему тоже не очень сладко. В Берлине у Смольянинова* произошёл скандал с российским блогером.

* Включён Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ, а также внесён в список террористов и экстремистов

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Владимир Озеров
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