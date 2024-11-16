Юрист рассказал, можно ли поплатиться свободой за покупку нового «Сталкера»

Покупка, демонстрация и распространение украинской компьютерной игры «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля» не может уголовно наказываться за экстремизм, финансирование терроризма или госизмену. Об этом рассказал доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве Игорь Семёновский. Однако и это может измениться при ряде условий.

«Если разработчиками/владельцами игры будет напрямую или косвенно заявлено, что средства от продажи игры, от пользования её платными услугами будут направлены на нужды ВСУ и украинских террористических и экстремистских организаций, то у правоохранительных органов будут основания для применения одной или нескольких приведённых статей КоАП РФ или УК РФ», — пояснил Семёновский в беседе с РБК.

Пока же российский суд не признал S.T.A.L.K.E.R. 2 экстремистским материалом и не включил его в соответствующий список. А разработчики не признаны нежелательными на территории России. Также эксперт отметил, что при обнаружении в игре запрещённых материалов, она будет запрещена целиком. Также возможно наказание, если человек приобрёл шутер с умыслом спонсировать украинские войска, однако доказать такое преступление затруднительно.