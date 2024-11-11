В России могут запретить игру S.T.A.L.K.E.R. 2

Видеоигру-шутер от первого лица «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля» (Heart of Chornobyl) от украинской студии GSC Game World могут запретить в России, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Он не исключил, что после выхода игры в ней найдут признаки экстремизма, оправдания терроризма и разжигания межнациональной розни.

«Я считаю, что S.T.A.L.K.E.R. 2 имеет все шансы оказаться официально запрещённой на территории РФ. Не думаю, правда, что это произойдёт на основании лишь того факта, что разработчики игры поддерживают ВСУ. Но не исключаю, что если после её выхода в игровом контенте обнаружится противоправная информация», — сказал Горелкин в беседе с Daily Storm.

По словам парламентария, если в игре найдут запрещённую информацию, то в этом случае ответственность может ждать и тех, кого признают причастными к её распространению.