Группу «Каста» требуют проверить на экстремизм из-за альбома с признаниями в донатах ВСУ

Последний альбом группы «Каста» просят проверить на экстремизм из-за признаков ненависти к России и лозунгов в поддержку Украины. Активисты движения «Ветераны России» уже подготовили обращение из-за «Новинок зарубежного рэпа».

По данным SHOT, вопросы у них возникли сразу к нескольким композициям, особенно к строчкам трека «Эмигрант-эмигранту», где исполнители фактически признаются в том, что донатят ВСУ, и призывают делать то же самое своих слушателей.

Музыканты «Касты» уехали из России почти сразу после начала СВО и сейчас активно дают концерты в клубах Европы и некоторых стран СНГ. Во время выступлений они часто выдают эмоциональные заукраинские речи, а иногда даже разворачивают сине-жëлтые флаги.

Как выяснил SHOT, один из лидеров группы, Влади, ещë в 2022 году спешно выставил на продажу трёхкомнатную квартиру в Ростове площадью почти 100 метров за 20 млн рублей, но смог избавиться от неё лишь в прошлом году, скинув покупателю около 5 млн. Помимо этого в России у рэпера осталось ООО «Респект Продакшн», которое погрязло в долгах и судебных исках. У других участников группы пока что ещё осталась недвижимость в России, на квартирах также висят солидные долги за коммуналку.