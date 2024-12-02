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2 декабря, 06:36

В Тбилиси задержали одного из идейных вдохновителей протестов

Полиция Грузии во время протестов задержала оппозиционера Джапаридзе

Зураб Джапаридзе в бейсболке США. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ Зураб Джапаридзе

Зураб Джапаридзе в бейсболке США. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ Зураб Джапаридзе

Грузинская полиция в ходе протестов в Тбилиси задержала одного из оппозиционных лидеров из партии «За перемены» Зураба Джапаридзе. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

Джапаридзе скрутили на проспекте Чавчавадзе, куда масса протестующих перетекла с проспекта Руставели. Вместе с оппозиционером задержали ещё нескольких демонстрантов, перекрывших проспект мусорными урнами.

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Протесты там идут уже несколько дней. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что страна стоит на пороге исторических перемен, определяя, что для неё важнее — западные союзники или историческая Грузия. Несмотря на то, что грузинский президент Зурабишвили отказалась сложить с себя полномочия, присоединившись к бунтовщикам, премьер-министр страны Кобахидзе утверждает, что Грузия — не место для ещё одного «майдана». По его словам, Тбилиси не допустит, чтобы западные союзники манипулировали и шантажировали его страну под видом европейской дружбы.

Владимир Озеров
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