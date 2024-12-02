В Тбилиси задержали одного из идейных вдохновителей протестов
Полиция Грузии во время протестов задержала оппозиционера Джапаридзе
Зураб Джапаридзе в бейсболке США. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ Зураб Джапаридзе
Грузинская полиция в ходе протестов в Тбилиси задержала одного из оппозиционных лидеров из партии «За перемены» Зураба Джапаридзе. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».
Джапаридзе скрутили на проспекте Чавчавадзе, куда масса протестующих перетекла с проспекта Руставели. Вместе с оппозиционером задержали ещё нескольких демонстрантов, перекрывших проспект мусорными урнами.
Протесты там идут уже несколько дней. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что страна стоит на пороге исторических перемен, определяя, что для неё важнее — западные союзники или историческая Грузия. Несмотря на то, что грузинский президент Зурабишвили отказалась сложить с себя полномочия, присоединившись к бунтовщикам, премьер-министр страны Кобахидзе утверждает, что Грузия — не место для ещё одного «майдана». По его словам, Тбилиси не допустит, чтобы западные союзники манипулировали и шантажировали его страну под видом европейской дружбы.