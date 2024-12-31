Российская ПВО «приземлила» целый рой украинских дронов под Брянском

Вооружённые силы Украины ранним утром 31 декабря предприняли неудачную попытку атаковать Брянскую область с применением целого роя беспилотников. Системы противовоздушной обороны МО РФ уничтожили над регионом 19 БПЛА самолётного типа.

«Пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены!» — написал в соцсетях губернатор области Александр Богомаз, поблагодарив зенитчиков за профессионализм.