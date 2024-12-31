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Регион
31 декабря, 04:05

Российская ПВО «приземлила» целый рой украинских дронов под Брянском

Богомаз сообщил об отражении массированной атаки ВСУ на Брянскую область

Вооружённые силы Украины ранним утром 31 декабря предприняли неудачную попытку атаковать Брянскую область с применением целого роя беспилотников. Системы противовоздушной обороны МО РФ уничтожили над регионом 19 БПЛА самолётного типа.

«Пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены!» — написал в соцсетях губернатор области Александр Богомаз, поблагодарив зенитчиков за профессионализм.

Атака безэкипажных катеров ВСУ отражена в Севастополе
Атака безэкипажных катеров ВСУ отражена в Севастополе

Атаке несколькими часами ранее подверглась и Смоленская область. Обломки одного из сбитых БПЛА рухнули на нефтебазу, спровоцировав разлив и возгорание горюче-смазочных материалов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Maria Taran

Илья Пушкарев
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